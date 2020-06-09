Ранее судимый за изнасилование мужчина убил пенсионерку и надругался над ее телом. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

26 октября прошлого года 43-летний мужчина отмечал с друзьями День автомобилиста. После застолья он пошел домой, но по дороге обнаружил, что потерял свой мобильный. Он сел на лавочку у остановки и заметил проходящую мимо пожилую женщину. Мужчина попросил у пенсионерки позвонить, но та его уверяла, что сотового у нее нет и в этот момент у нее зазвонил телефон. Услышав рингон, прохожий разозлился и ударил женщину по лицу, та упала, далее он нанес ей удар в живот от чего она скатилась в кювет. Разбойник спустился к потерпевшей и задушил ее ремнем, а когда она перестала подавать признаки жизни, изнасиловал убитую. После чего он забрал у нее мобильный и скрылся с места преступления. Родственники погибшей пытались с ней связаться, но после многих провальных попыток обратились в полицию, в скорее правоохранители нашли тело женщины.

Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению в СИЗО, также ему надо будет выплатить семье жертвы два миллиона рублей.