Завершено расследование уголовное дела в отношении 40-летнего жителя Энгельса. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Мужчина жил со своего любовницей в Энгельсе. 21 октября 2019 года женщина отправилась в гости в села Рязановка. Подозреваемый позвонил ей убедиться, что все в порядке, однако на звонок ответи 39-летний сожитель подруги и обматерил энгельсита. Спустя некоторое время пассия и вовсе перестала ответь возлюбленному.

Тогда обвиняемые поехал в село, однако в доме подруги ей сказали, что дама ушла в компании двух мужчин. Разозлившись на подругу и оскорбления по телефону, 40-летний уголовник избил вестника. Когда он осознал, что оппонент мертв — вызвал скорую. Прибывшие медики констатировали смерть сельчанина.

На допросе убийца признал вину. Его заключили под стражу. Сейчас уголовное дело в его отношении направлено в суд на рассмотрение.