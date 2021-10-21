Задержан 51-летний житель Саратова, убивший незнакомца, сообщает пресс-служба СКР.

Обвиняемый решил наведаться к своему соседу 13 октября, чтобы разобраться с его гостем, с которым якобы конфликтовала его сожительница. Придя в дом соседа, он вывел мужчину на улицу.

Это оказался не тот человек, с которым конфликтовала его подруга, но злоумышленник решил выместит злобу на нем. Он нанес пострадавшему несколько ударов по голове кулаками и попавшимися под руку предметами.

Сосед затащил пострадавшего в дом и вызвал скорую. К приезду медиков мужчина скончался. Обвиняемый заключен под стражу.