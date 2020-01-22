Уголовное дело об убийстве в Перелюбском районе Саратовской области передано в суд, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Напомним, 18 ноября прошлого года к 59-летнему жителю Перелюба в гости пришел его 65-летний приятель. Встречу было решено отметить изрядной дозой алкоголя. В процессе застолья гость решил продемонстрировать свои таланты и начал петь. При этом после окончания последнего куплета песни, он начинал повторять ее, и так, много раз, по кругу. Хозяин дома просил собутыльника прекратить пение, но тот не слушал.

В какой-то момент владелец дома решил позвонить внучке, и собутыльник, обидевшись на то, что его песенный талант не оценили, оскорбил девушку. Это окончательно довело хозяина дома. Он схватил топор и начал наносить им удары по голове гостя. Поняв, что тот перестал подавать признаки жизни, мужчина пошел и сам сдался в полицию.

В ходе следствия он полностью признал свою вину. Уголовное дело передано в суд.