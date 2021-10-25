Проведена проверка показаний на месте 38-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

18 октября днем 38-летний мужчина находился на балконе общего пользования в подъезде дома на улице Вокзальная Пугачева. На балконе также присутствовала его 67-летняя соседка, которая развешивала белье. Будучи пьян, мужчина посчитал, что женщина оскорбила его, и толкнул ее, от чего она упала на пол и ударилась головой о стену.

Подойдя к женщине, он наступил ей ногой в область шеи. Вскоре потерпевшая перестала подавать признаки жизни. Осознав случившееся, злоумышленник закрыл дверь общего балкона на навесной замок и ушел к себе в квартиру. Вечером соседи обнаружили тело потерпевшей и сообщили в полицию.

Расследование уголовного дела продолжается. Мужчина заключен под стражу, он признал свою вину.