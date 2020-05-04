Ревнивец из Оренбурга, зарезавший свою сожительницу в Саратове, признал вину и готовится «примерить тюремную робу». Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, 17 февраля в заброшенном сарае в 1-м Прессовом проезде было обнаружено вмерзшее в лед тело 31-летней с множественными ножевыми ранениями. Убитая была опознана. Выяснилось, что она в сентябре 2018 года переехала в Саратов из Оренбургской области вместе со своим 28-летним сожителем и его родителями.

На следующий день, 18 февраля в Оренбуржье был задержан подозреваемый в убийстве сожитель женщины. Он рассказал, что 8 февраля вернулся домой и увидел, что его возлюбленная флиртует с незнакомцем. Объясняться женщина отказалась, и он предложил ей пройтись для того, чтобы поговорить.

Проходя мимо заброшенного сарая в 1-ом Прессовом проезде, мужчина достал нож и начал наносить сожительнице множественные удары. Удостоверившись, что женщина мертва, злоумышленник спрятал ее тело в сарае, а сам собрал вещи и уехал домой в Оренбургскую область, где его и задержали оперативники.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело передано в суд.