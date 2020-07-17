На сегодняшней пресс-конференции СУ СКР по Саратовской области рассказали о том, почему сначала не говорилось об изнасиловании Елизаветы Киселевой.

Руководитель отдела по расследованию особо важных дел полковник юстиции Антон Скобликов объяснил, что генетические следы биологического происхождения предполагаемого преступника Михаила Туватина на нижнем белье девочки были выявлены не сразу. Поэтому сначала было одно уголовное дело, а потом его переквалифицировали.

Исполняющий обязанности следственного управления генерал-майор юстиции Олег Мезрин уточнил, что оно направлено в суд.

Предъявлено обвинение Михаилу Туватину, которому грозит срок вплоть до пожизненного.

Напомним, по версии следствия 9 октября 2019 года около 7:40 мужчина увидел ребенка у заброшенного гаража на Высокой улице. Он затащил девочку против воли в гараж, где совершил действия сексуального характера. Елизавета звала на помощь, пыталась вырваться. Злоумышленник испугался, что его заметят, поэтому начал давить на шею девочки руками, а потом проводом, пока та не скончалась.

После убийства он перетащил тело в соседний гараж, опустил в погреб и скрылся с места преступления.