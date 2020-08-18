Вчера, 17 августа, комитетом по управлению имуществом города издано распоряжение о сносе 34 самовольных построек в Кировском районе Саратова, об этом сообщает городская администрация.

Будут снесены гаражи возле дома №21 на улице Высокая, около школы №73. В одном из этих гаражей и была найдена погибшей пропавшая Лиза Киселева.

Ранее планировалось снести 36 гаражей, но два собственника заявили свои права. Кроме их построек, остальные гаражи будут снесены.

После того страшного инцидента вблизи школы начали благоустраивать тротуары и проводить освещение. Теперь к школе №21 благоустроен проход.