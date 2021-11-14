Убийство 34-летнего саратовца произошло в Заводском районе областного центра.

В настоящий момент задержан подозреваемый в причинении смерти жителю Саратова, — сообщает региональное СУ СКР.

Само устройство произошло 11 ноября текущего года в подъезде девятиэтажного дома по улице Чернышевского. На лестничном пролете между пятым и шестым этажами соседи заметили тело 34-летнего мужчины.

Согласно заключению медэкспертов, смерть гражданина произошла из-за тупой травмы груди и живота с повреждением жизненно важных внутренних органов.

Стражи порядка задержали подозреваемого в совершенном убийстве 36-летнего ранее судимого жителя Кировского района Саратова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Фото: СКР