Ленинский суд приговорил 19 февраля 2020 года Евгения Вербицкого к девяти с половиной годам лишения свободы за жесткую расправу над подругой. Напомним, основной версией убийства стал долг девушки — в две тысячи и триста рублей.

Материалы уголовного дела гласят, что 20 сентября 2019 года парень в подъезде дома на Вишневой улице 123 раза вонзил нож в Екатерину Коптелову. Спустя некоторое время он вернулся обратно и снова набросился на девушку с ножом, от полученных ран пострадавшая скончалась на месте.

Напомним, 18-летние жертва и преступник были знакомы с детства.

На этот приговор подала апелляцию мать убитой. Она считает, что действия осужденного должны квалифицироваться как убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений.

— Все ножевые ранения были причинены потерпевшей прижизненно, все области телесных повреждений имеют нервные окончания и не влекут потерю сознания потерпевшей, в момент их причинения потерпевшая страдала от физической боли, — пояснила в суде эксперт.

Суд апелляционной инстанции рассмотрел жалобу и дополнения к ней и пришел к выводу, что фактические обстоятельства говорят о совершении более тяжелого преступления.

По решению, принятому девятого июля, дело вернули прокурору Ленинского района Саратова для установления более жесткой квалификации.