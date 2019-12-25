Завершено расследование уголовного дело в отношении юноши, который подозревался в убийстве подруги.

Напомним, что в сентябре в подъезде дома на улице Вишневой обнаружили изувеченное тело 18-летней Екатерины Громовой. Под подозрение в совершении преступления попал ее знакомый — Евгений Вербицкий, которому погибшая, якобы, задолжала денег.

Евгений не желал «спускать все на тормоза» и пригрозил девушке расправой, если та не вернет долг. Он заранее купил нож и 20 сентября пришел к ее подъезду и стал ее поджидать. Екатерина погибла от множества ножевых ранений.

Сейчас Вербицкий находиться под стражей и свою вину полностью признал. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного приговора.