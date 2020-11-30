По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко надзорное ведомство организовало проверку после убийства матери с ребенком. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Вечером 29 ноября отец 38-летней жительницы Октябрьского района Саратова привел старшую внучку домой, в квартиру на улице Чернышевского. Он обнаружил изрезанные трупы матери и четырехлетней девочки.

На место происшествия выехал зампрокурора региона Андрей Корноваров и и.о.прокурора Саратова Дмитрий Смирнов.

Семья не состоит на учете в органах системы профилактики.

Проверка покажет, в каких условиях жил и воспитывался ребенок, будет дана оценка органам системы профилактики и местного самоуправления.

Ее ход контролирует Сергей Филипенко.