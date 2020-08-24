Сегодня в Саратовском областном суде был вынесен приговор 35-летнему Михаилу Туватину, убившему 9 октября Лизу Киселеву. Обвиняемый с приговором не согласен и планирует его обжаловать.

Адвокат семьи Киселевых Александра Бакшеева после судебного заседания сообщила журналистам о вынесенном приговоре. Михаил Туватин скорее всего будет обжаловать приговор о пожизненном заключении в апелляционном порядке.

К решению суда, по словам адвоката Киселевых, он отнесся нейтрально.

Вину в убийстве девятилетней девочки он признал, а насильственные действия сексуального характера, совершенные в ее отношении, так и не признает.

Прокуратура Саратовской области, по словам прокурора первого отдела уголовно-судебного управления надзорного ведомства Андрея Череповского, удовлетворена решением суда.