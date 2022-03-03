Житель Ртищева пойман за убийство, совершенное в 2011 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Ночью 15 ноября 2011 года компания молодых людей находилась у оврага рядом с гаражами, расположенными по улице Григорьева. В то время 19-летний юноша без повода задумал убить своего 20-летнего приятеля.

Он подошел и ударил его несколько раз кулаками по лицу, а затем ногами в туловище и голову. Когда тот скатился на дно оврага, юноша схватил лежащий рядом деревянный брус и продолжал жестоко избивать товарища в овраге. После этого злоумышленник скрылся, а избитый парень скончался.

Обвиняемый вину не признал, но следователи собрали достаточно доказательств обратного.

В настоящее время мужчина заключен под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.