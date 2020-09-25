Житель Саратова, подозреваемый в убийстве Андрея Рахманова, признал вину и сейчас находится под стражей, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Утром 15 сентября он вместе с 55-летним Андреем Рахмановым поехали в один из левобережных районов Саратовской области. В дороге, на территории Федоровского района, между мужчинами произошел конфликт и подозреваемый трижды выстрелил из пистолета в голову Рахманова. После чего закопал труп в степи и уехал.

Родственники убитого сообщили о его исчезновении в полицию, было возбуждено уголовное дело и оперативники задержали подозреваемого.

Он во всем признался и показал, где спрятал тело.

Сейчас суд арестовал подозреваемого до 23 ноября. Он признался в содеянном и раскаялся. Ведется следствие.