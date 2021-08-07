Суд приговорил к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима 48-летнего жителя Энгельса, обвиняемого в убийстве ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления.

20 ноября в частном доме на улице Рабочих Маевок 37-летний мужчина попросил своего 48-летнего знакомого посидеть с шестилетним пасынком. Мама ребенка в это время находилась в больнице, у нее были роды седьмого ребенка. Дети живут в разных районах области, в отношении некоторых из них женщину лишили родительских прав.

Стало известно, что мужчина, с которым оставили посидеть ребенка, избил его и дважды ударил в шею ножом так, что голова оказалась практически отрезанной. От полученных травм мальчик скончался на месте, и после этого мужчина нанес по телу еще около шести ударов. Как выяснилось, мужчина находился под действием алкоголя и наркотиков.

Отчим вернулся домой, обнаружил мертвого пасынка и сразу вызвал полицейских, которые задержали убийцу.

Обвинение просило 21 год заключения, однако убийца получил пожизненное. Матери погибшего ребенка назначена компенсация морального вреда в размере двух миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил.