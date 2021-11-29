Избитый 36-летний мужчина скончался.

Как сообщили в региональном СУ СКР, утром 28 ноября в частном доме в селе Александровка Советского района был найден труп убитого.

Эксперты-криминалисты установили, что смерть гражданина наступила из-за серьёзных повреждений в области лица и головы, в частности, перелома костей носа и теменной кости.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве, которым оказался 31-летний житель Энгельсского района. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.