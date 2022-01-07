Труп убитого мужчины был найден в Энгельсе на балконе дома.

Как сообщили в региональном СУ СКР, вечером 5 января в многоквартирном доме на улице Ломоносова было обнаружено тело неизвестного гражданина.

Отмечается, что на теле человека были следы насильственной смерти.

Судмедэксперты установили, что он погиб в результате множественных колото-резаных ранений головы.

В настоящее время подозреваемый в убийстве 48-летний гражданин задержан полицией. В Следственном комитете уточнили, что сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.