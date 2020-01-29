Убийцу женщины на Соборной заключили под стражу. Он дал показания.

Об этом сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, вечером 26 января к женщине-инвалиду наведалась 40-летняя знакомая, которая помогала ей по хозяйству. Чуть позже пришел еще один помощник — 31-летний мужчина, который пришел с другом попросить денег у хозяйки дома.

Получив отказ, гость стал настаивать. Тогда в диалог вмешалась 40-летняя приятельница, которая попросила уйти мужчин. 31-летний саратовец разгневался, схватил нож и перерезал горло оппонентке. Она выбежала из квартиры и направилась вниз, однако скончалась на лестнице.

Во время расследования выяснилось, что задержанный имеет четыре непогашенные судимости. Сейчас ему предъявлено обвинение в убийстве. Свою вину он признал и дал показания.

Напомним, 27 января на лестничной клетке дома на улице Соборная было найдено окровавленное тело женщины с ножевым ранением на шее. Вечером этого же дня полицейские задержали подозреваемого в убийстве.