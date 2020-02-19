Вынесен приговор Евгению Вербицкому, который в сентябре убил Екатерину Громову в подъезде дома на Вишневой. Об этом сообщает СУ СКР.

Напомним, 18-летние парень и девушка были знакомы с детства. В июле прошлого года он одолжил ей 2 тысячи 300 рублей, которые Катя не собиралась отдавать. Тогда у юноши созрел план убийства своей знакомой. Он купил нож, пришел к подъезду своей жертвы и стал ее дожидаться. Вечером, когда Громова зашла в подъезд, она получила более 130 ножевых.

На следующий день Вербицкого задержали. Его опознали по окровавленной одежде, в которой он шел по улице. Следователям парень рассказал и показал, как убивал подругу. Позже его показания подтвердились.

Сегодня был вынесено решение по уголовному делу в отношении Евгения. Суд приговорил его к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строго режима ограничением свободы сроком на год.