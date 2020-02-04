Житель Саратова Михаил Туватин, которого подозревают в убийстве девятилетней школьницы в Саратове, останется за решеткой, по меньшей мере до 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, девятилетняя Лиза Киселева пропала по пути в школу 9 октября прошлого года. Тысячи саратовцев искали ее двое суток, пока ее тело с признаками насильственной смерти не обнаружили в гаражном массиве. Был задержан подозреваемый — 35-летний Михаил Туматин. Он признался в убийстве девочки.

Сейчас обвиняемый находится в следственном изоляторе. Сегодня срок его арест продлили до 9 мая.