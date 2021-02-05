Первый в этом году в Саратовской области приговор о пожизненном лишении свободы вынесен мужчине, убившему своего полуторагодовалого пасынка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, 24 марта прошлого года в квартире дома на улице Шоссейная в Балашове было найдено тело маленького мальчика с переломом костей черепа и ушибом мозга. За убийство почти сразу был задержан 22-летний отчим ребенка. В ходе следствия выяснилось, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил пасынка.

Мать мальчика в это время была на работе, а когда она пришла домой, мужчина начал угрожать ей убийством, если та обратится в полицию и расскажет о смерти сына. Женщина дождалась, пока сожитель заснет, после чего обратились в правоохранительные органы.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина и раньше истязал женщины и ребенка.

Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.