Суд вынес приговор 49-летнему ранее судимому мужчине из Балтайского района, обвиняемому в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Саратовской области.

Убийство было совершено в частном доме в селе Царевщина 5 апреля текущего года. Четверо мужчин выпивали. За столом между 37-летним хозяином дома и гостем, с которым они были в одной колонии, завязался спор из-за того, что первый не экономит сигареты.

В ходе конфликта подсудимый избил хозяина дома. Второму гостю на время удалось успокоить собутыльника, но через время ссора разгорелась вновь, и злоумышленник нанес еще несколько ударов обидчику, после чего задушил его. Экспертиза подтвердила, что мужчина скончался от травмы шеи.

Суд назначил убийце наказание в виде девяти лет исправительной колонии строгого режима.