Суд признал 31-летнего саратовца виновным в убийстве. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 12 ноября 2020 года с 11:00 до 13:00 у него в гостях была 22-летняя Татьяна Кузьмич. Ссора между ними закончилась удушением девушки. Злоумышленник положил тело в мешок и опустил его в подвал под лоджией, после чего ушел.

В тот же день об исчезновении девушки ее родственники сообщили правоохранителям.

Полиция выяснила, куда ходила пропавшая в тот день. 13 ноября ее тело обнаружили.

Мужчина скрывался в Аткарском районе, его задержали.

Он получил девять лет и десять месяцев исправительной колонии строгого режима.









