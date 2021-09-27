В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 53-летняя уборщица из Октябрьского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

По словам женщины, неизвестный позвонил ей и рассказал, что по ее счетам проходят мошеннические действия. Он представился сотрудником Центробанка и порекомендовал жертве перевести деньги на «безопасный» счет.

Она отправилась к банкомату и перевела 3,6 млн руб. на несколько счетов. Только после этого женщина поняла, что попала к мошенникам.

По данному факту возбуждено уголовное дело.