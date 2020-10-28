В Саратовской области на сегодняшний день убрано 98 процентов посевных площадей или 2,162 тысячи гектаров. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Намолочено 5,191 миллиона тонн зерна при урожайности 24 центнера на гектар, что в 1,7 раза выше уровня прошлого года. Планируется собрать более 5,2 миллиона зерна.

По итогам года планируется собрать более 5,2 миллиона зерна.

Осталось убрать 53 гектар кукурузы.

Намолочено 1,5 миллиона тонн маслосемян подсолнечника, намолочено 45,3 тысячи тонн соевых бобов, накопано 127,5 тысячи тонн сахарной свеклы, убрано 4,4 тысячи гектаров.

Собрано 303 тысячи тонн овощей открытого грунта, 46,4 тысячи тонны бахчевых культур, 16,1 тысячи тонн плодов и ягод, накопано 133 тысячи тонн картофеля.

Аграрии посеяли 1 миллион 269 тысяч гектар озимых зерновых, 102 процента от плана, их удобрили на площади 172 тысячи гектар.

Вспахано два миллиона 154 тысячи гектар зяби, 86 процентов от плана в 2,516 тысячи гектаров, засыпано 119,9 тысячи тонн яровых культур (89 процентов от потребности 135,2 тысячи тонн).

Приобретено 16 тысяч тонн минеральных удобрений под урожай будущего года.