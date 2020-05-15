Для 38 тысяч учащихся саратовских начальных школ завершился учебный год. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил региональный минобраз.

Ученики с 5 по 8 классы отправятся на каникулы 22 мая, а вот для старшеклассников учеба продлится до 29 мая.

Помимо этого, в учебных заведениях будут проходить консультативные и развивающие занятия с соблюдением всех применением дистанционных образовательных технологий.

Напомним, что девятиклассники в этом году не будут сдавать ОГЭ, а единый госэкзамен пройдет только для тех одиннадцатиклассников, кто планирует поступать в вуз.