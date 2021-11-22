Для участников интенсива лидеров экологических отрядов Российского движения школьников Приволжского федерального округа состоялась тематическая игра, посвящённая первому полёту человека в космос — «Космический КВИЗ». Мероприятие организовано Саратовским отделением РДШ на базе санатория «Синяя птица» (Вольский район) и собрало 200 школьников из Саратовской области и 50 из других регионов ПФО.

В ходе мероприятия студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС провели среди ребят интеллектуальное соревнование по четырём блокам: вопрос-ответ о первом полёте человека в космос, «Космические факты – правда или ложь?», творческая викторина и «чёрный ящик» с предметами, связанными с космосом. Учащиеся проявили активность и заинтересованность в процессе игры. Особый интерес вызвали темы, связанные с освоением космоса, первым полётом и приземлением Юрия Гагарина в Энгельсском муниципальном районе Саратовской области.

По итогам мероприятия были определены победители и призёры, которые получили свои заслуженные награды.

Мероприятие прошло в рамках проекта студентки ПИУ РАНХиГС Анастасии Никитиной «Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина», который реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи. Проектная инициатива направлена на повышение интереса молодёжи к развитию космической отрасли в Саратовской области, на примере истории осуществления первого полёта человека в космос. Более того, целью проекта является популяризация уникального места — места приземления первого космонавта планеты Юрия Гагарина, где в этом году открылся «Парк покорителей космоса».

«Проект «Звезда Гагарина» наполнен глубоким патриотическим смыслом. Первый космонавт планеты Юрий Гагарин учился и впервые поднялся в небо на Саратовской земле. В легендарном 1961 году в Саратовской области приземлился не только Юрий Гагарин, но и второй космонавт Герман Титов.

Саратовские предприятия вносят важный вклад в развитие космической индустрии. Важно, чтобы подрастающее поколение знало и помнило об этом, и активно включалось в процессы по развитию отрасти и сохранению исторической памяти.

-«Космический КВИЗ» — это только старт реализации проекта. За полгода студенты проведут более 20 тематических мероприятий, финалом которых станет региональный астрономический фестиваль «Звезда Гагарина» на месте приземления первого космонавта планеты, – поделилась дальнейшими планами куратор проекта, начальник Управления по работе со студентами Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Анна Попова.