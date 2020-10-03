Полиция Заводского района раскрыла кражу у 47-летней жительницы Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

С 12:00 1 сентября до 12:00 2 сентября неизвестные сломали окно на втором этаже, залезли в ее квартиру на Заречной улице.

Они унесли музыкальный центр Рanasonik sc-pm250ee-s, сумма ущерба составила 5,8 тысячи рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 16-летний ученик колледжа. Парень успел продать технику неизвестному, а вырученные деньги потратить на себя.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.