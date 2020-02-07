Председатель Государственно думы Вячеслав Володин на встрече с активом Саратова рассказал о своем видении на развитие инфраструктуры спальных микрорайонов.

-Обсудили проблему с участковыми. Часто они не живут в своих районах. Если даже что-то случилось, если ему позвонить, то приедет он через час или позже. Поэтому необходимо предусмотреть предоставление служебного жилья в микрорайоне, а также обустройство опорного пункта, — сказал спикер госдумы.

Кроме того, Вячеслав Володин призвал глав районов к больше открытости.

-Главы районов должны быть на виду у населения. В их районах живут по 200-300 тысяч человек, а люди их не знают. У нас было время, когда мэр замыкал всё на себя. К определенным проблемам привело. Надо от этого уходить, часть ответственности передавать. Пусть сами отчитываются за свою работу. Кто хорошо работает — поощрять, плохо — спрашивать, — говорит Вячеслав Володин.