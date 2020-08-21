Старший участковый Александр Шмырев рассказал о задержании педофила в Энгельсе, видеосюжет опубликован пресс-службой ГУ МВД по Саратовской области.

Напомним, ранее 13-летняя девочка гуляла со своими друзьями на энгельсской набережной. Когда к подросткам подошел незнакомец и отозвал девочку в сторону, она не стала сопротивляться, полагая, что мужчина хочет что-то спросить.

Выждав время, мужчина повел девочку в заброшенное здание, друзья совсем упустили ее из вида. Мужчина с применением насилия и угрозой убийства совершил в отношении девочки действия сексуального характера. К счастью, она сумела вырваться и побежать к друзьям.

Александр Шмырев рассказал, что около 16:10 в отделение полиции №2 забежали подростки и сообщили о происшествии. Участковый тут же вышел за подростками, по пути опрашивая ориентировки подозреваемого. Благодаря оперативным действиям мужчину сразу удалось найти, а подростки на телефон засняли процесс задержания.