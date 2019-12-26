Участник «Дом-2» из Саратова успел погасить алиментный долг до Нового года.

34-летний мужчина находился в статусе должника по базе регионального УФССП, и не перечислял деньги на содержание своей дочери. Несмотря на то, что он перечислил часть средств, порядка 94 тысяч еще оставались непогашенными.

— В принудительном порядке с заработной платы должника, на тот момент официально трудоустроенного в АО «ТНТ-Телесеть», была взыскана задолженность по алиментам на сумму порядка 84 тысяч рублей, а также иная задолженность в размере 67 тысяч рублей, — добавили в Службе.

После этого неплательщик перечислял средства на депозит Заводского районного отдела по 40 и 50 тысяч. На сегодняшний день долг по алиментам он погасил.