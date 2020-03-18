Участник регионального наркокартеля не смог обжаловать приговор, сообщает прокуратура.

В июле 2014 года 36-летний мужчина вступил в группу по сбыту наркотиков. В его обязанности входила личная продажа веществ. Однако в один из дней его задержала полиция.

Позже его осудили, но злоумышленник был не согласен с приговором и подал апелляцию. В жалобе он указал, что не имеет отношение к преступлению. При пересмотре дела вина подсудимого была полностью доказана. Он проведёт в колонии сторого режима 10,6 лет.