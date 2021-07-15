Водители, ставшие сегодня, 15 июля участниками массового ДТП в Саратовской области рассказали и события, предшествующих аварии. Видео предоставлено пресс-службой региональной автоинспекции.

Напомним, на федеральной автотрассе «Саратов-Волгоград» неподалеку от поворота на село Широкий Буерак в Саратовском районе столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП пострадало 11 человек, десяти из которых потребовалась госпитализация, в том числе шестерым детям.

По факту ДТП следователи проводят проверку.