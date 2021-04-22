Муниципалитет Саратова подсчитал ущерб после вчерашней несанкционированной акции протеста. Об этом сообщили в мэрии.

Мэр Саратова Михаил Исаев в своем аккаунте соцсети Instagram написал, что граждане разрисовали здания и фасады магазинов и остановок, испортили внешний вид города наклейками с политическими призывами. Еще митингующим зачем-то понадобилась урна, которую они украли с проспекта Кирова.

Вандалы не оставили в стороне даже деревья — погнули саженцы и уже большие зеленые насаждения, затоптали газоны.

Все это выявилось в ходе обследования. Устранять последствия будут коммунальные службы города.

Мэр поручил произвести расчеты и предъявить требования о компенсации вреда. Администрация будет выявлять, кто именно это сделал и привлекать виновных к ответственности.

Ранее глава города сообщал, что участники этой акции нанесли ущерб не только городу, а и всем проживающим в нем. Организаторам мероприятия придется ответить за причиненный вред.