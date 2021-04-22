Участники незаконной акции протеста в Саратове нанесли городу материальный ущерб, рассказал глава администрации Михаил Исаев на своей странице сети Instagram.

— Главы районных администраций и руководители коммунальных предприятий докладывают мне с утра о том, что по маршруту следования участников несогласованного мероприятия, прошедшего накануне, имеются признаки вандальных действий в отношении муниципального имущества.

В этом связи можно заявлять о том, что участники несанкционированной акции нанесли материальный и моральный ущерб городу, а значит и всем саратовцам.

Поручил произвести расчеты и предъявить к организаторам мероприятия требования о компенсации причиненного вреда, — заявил Михаил Исаев.