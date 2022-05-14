Депутат Государственной Думы Александр Стрелюхин, депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская и секретарь Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов провели встречу с членами первичных отделений партии.

Обсуждалось предстоящее предварительное голосование партии. В этом году оно пройдет по самой открытой и конкурентной модели: с 23 по 29 мая в электронной форме на портале pg.er.ru с подтверждением личности пользователя через портал «Госуслуги». Такой способ выдвижения кандидатов на предстоящие выборы в Саратовскую областную Думу в сентябре использует только партия «Единая Россия», поскольку это самый демократичный инструмент выдвижения кандидатов на выборы всех уровней. И от поддержки, которую получит тот или иной кандидат зависит, пройдет ли он на выборы в областную Думу.

Во время обсуждения организационных моментов был затронут самый широкий круг вопросов. Члены первичных отделений — люди самых разных профессий: библиотекари, строители, врачи убеждены, что позитивные перемены заметны: Энгельс хорошеет, меняется к лучшему. Это и дороги, и новые зоны отдыха, и Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина, преобразившийся благодаря Вячеславу Володину, и военно-исторический парк «Патриот». Оба парка стали излюбленным местом не только жителе Энгельса. А место приземления первого космонавта – центр притяжения для туристов. Все присутствовавшие на встрече заявили, что обязательно примут участие в процедуре предварительного голосования.

«В нашем, 6-ом, созыве депутатов меньше, а округа, соответственно, больше, крупнее. Именно члены нашей фракции в этом созыве Думы приняли решение, чтобы расширить округа. Поэтому очень важно, чтобы поддержали однопартийцы, люди, которые видят, знают работу каждого и могут оказать, таким образом, поддержку сильнейшим, тем самым обеспечив высокий рейтинг всей партии на последующих выборах», — обратилась к однопартийцам Юлия Литневская.