О необходимости открывать дорогу участками, не дожидаясь окончания работ, говорил депутат госдумы Николай Панков на встрече с жителями.

Строительство дороги началось несколько месяцев назад. Уже открыт первый участок от шоссе Королева до улицы Ленина.

— Балаково достоин того, чтобы здесь строились новые дороги, тротуары, благоустраивались места отдыха. Крупный промышленный город должен быть комфортным для современной жизни. Отмечу, все вопросы изменения городского пространства обсуждаем с жителями. Их мнение и предложения в приоритете, — сказал Николай Панков.