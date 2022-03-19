Администрация Кировского района прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось о жалобах горожан на огромную сосульку на проводах в центре города.

Напомним, большая глыба застыла на проводах и «тянула» их вниз. Прямо под ней, в опасной близости, находились припаркованные машины.

-18 марта был осуществлен выезд сотрудником администрации района для обследования участка. Очистке от наледи помешал припаркованный автомобиль. Опасный участок был огорожен сигнальной лентой, — ответили в пресс-службе.