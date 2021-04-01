Преподаватели Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС стали лауреатами ежегодной премии образовательной платформы «Юрайт» – «Выбор вузов России».

Учебник и практикум Сергея Чаннова и Михаила Преснякова «Трудовое право» оказался наиболее востребованным в Российской Федерации по данной дисциплине – его выбрали для организации образовательного процесса в 2020 году в 257 вузах и колледжах России.

— Основной особенностью данного учебника является его практикоориентированный характер. Традиционным достоинством российской образовательной системы, в том числе учебных курсов, является высокая степень теоретической разработанности преподаваемого материала. Вместе с тем излишняя теоретизированность учебного процесса нередко приводит к тому, что после получения диплома о высшем образовании бывший студент не всегда способен применить полученные им знания на практике. В результате, на сегодняшний момент, в особенности применительно к юридическому образованию, остро стоит проблема наполнения его практической составляющей.

Данный учебник преследует цель дать студентам не только чисто доктринальные знания в области трудового права, но и ознакомить их с применением норм трудового законодательства на практике. В этой связи в него включены примеры из судебной и административной практики, раскрывающие особенности реального функционирования трудового права в Российской Федерации, – подчеркнул профессор кафедры служебного и трудового права ПИУ РАНХиГС Михаил Пресняков.

Учебное пособие «Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты», подготовленное Татьяной Величко, Александром Зинченко, Ириной Свечниковой и Евгением Зинченко, также получило заслуженное признание образовательной платформы «Юрайт».

— В учебном пособии схематично изложены Общей части и отдельные виды обязательств Особенной части гражданского права. Кроме того, схемы и глоссарий подготовлены с учетом изменений и дополнений, связанных с реформированием гражданского законодательства, что позволяет студентам получить наиболее актуальную информацию. Каждая тема снабжена тестами, которые дают возможность проверить полученные знания и еще раз обратить внимание на ключевые вопросы темы, – рассказала об особенностях курса преподаватель факультета среднего профессионального образования Президентской академии Татьяна Величко.