Авария произошла накануне вечером в Заводском районе Саратова.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, на Кавказском проезде у дома №2 столкнулись два автомобиля марки «Daewoo» — «Daewoo Nexia» и «Daewoo Gentra». Причём, «Daewoo Nexia» является учебным, так как используется автошколой.

В столкновении травмы получили три человека: управлявший «Daewoo Gentra» 47-летний мужчина и 23-летний парень и 25-летняя женщина из «Daewoo Nexia», которые являлись инструктором и учеником автошколы.

Госпитализирована была только молодая женщина. Обстоятельства ДТП выясняются.