Сотрудник Приволжского ЛУ МВД России на транспорте майор полиции Людмила Горохова рассказала выпускникам школы №45 о мерах борьбы с экстремизмом. Об этом сообщили в Приволжском ЛУ МВД.

Детей попросили быть внимательнее, особенно в соцсетях, чтобы не попасть под влияние людей с радикальными взглядами.

Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних Приволжского ЛУ МВД России на транспорте майор полиции Наталия Базина напомнила о правилах поведения на железной дороге. Она напомнила о поведении в общественных местах, корректном и уважительном отношении к педагогам, взрослым и сверстникам.