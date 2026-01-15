Ученики школы № 20 будут заниматься в одну смену

Со следующей недели более 700 учащихся школы № 20 в Энгельсе начнут учиться в одну смену.

Об этом в соцсетях сообщил губернатор Роман Бусаргин.

— Благодаря комплексной модернизации смогли значительно расширить мощности учреждения, перестроить образовательный процесс с учетом пожеланий родителей и детей. За счет средств областного бюджета отремонтировали основной корпус и возвели пристройку на 400 мест. В неё переведут 11 начальных классов. Таких масштабных работ в школе не проводили с момента строительства основного здания в 80-х годах, — отметил глава региона.

Для удобства учеников между корпусами оборудовали крытый переход. Все процессы, связанные с отделкой помещений, закупкой мебели и инвентаря, велись под контролем родительского комитета, педагогического сообщества и с учетом пожеланий самих школьников.

— Самое главное, что выполненные работы позволят значительно расширить возможности учреждения. С руководством школы определились, что будет увеличен набор в группы продленного дня. Кроме того, здесь появятся различные секции и кружки, где учащиеся смогут получать дополнительное образование. О необходимости такого комплексного подхода к образовательному процессу регулярного говорит президент России Владимир Путин, — подытожил Бусаргин.

Подготовила Ольга Сергеева