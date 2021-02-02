Ртищевская прокуратура выявила нарушения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в местной школе. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Установлено, что во второй четверти 2020\2021 года у первоклассников было в понедельник и вторник по пять уроков, у пяти и шестиклассников по семь уроков. А среда и четверг были насыщенными для всех учеников, но пятница — облегченной.

Согласно санитарным правилам СП у первоклассников может быть только один день с пятью уроками, в средней школе их может быть не более шести. Среда и четверг для всех должны быть облегченными.

Директору образовательного учреждения объявили предостережение, разработано новое расписание.