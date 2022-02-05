В субботу 5 февраля в Саратове прошла эвакуация общеобразовательных школ.

Поскольку день в большинстве учебных заведений выходной, были прерван уроки всего в 8 школах.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

Здания, где были прерваны занятия, обследуются правоохранителями.

Напомним, это уже четвертая волна школьных эвакуаций с начала года: школьники покидали в срочном порядке классы 13 января , 21 января и 25 января.

В итоге угрозы, которые поступали в виде писем с иностранных серверов, оказались ложными. Взрывные устройства обнаружены не были.