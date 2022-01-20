Непрожаренные котлеты выдали школьникам в столовой.

Сегодня, 20 января, в паблике «Произошло в Балаково» соцсети ВКонтакте пользователь Катя Морьянова сообщила о непригодном в пищу блюде.

— Позавчера в школе номер 11 кормили завтраком: гречка и недожаренная или недоваренная почти полностью котлета. Это ужас, как так можно? — возмутилась жительница Балакова Саратовской области.

На опубликованных фото хорошо видно сырой розовый фарш, из которого торопливые повара налепили котлет для учеников.

Пользователи в комментариях написали, что еда в школьных столовых Балакова стала невкусной, дети приходят домой совершенно голодными.