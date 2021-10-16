Несовершеннолетняя жительница Вольска забеременела в 13 лет.

Сначала юная нимфетка встречалась с 23-летним женатым мужчиной, но забеременела от другого любовника, помоложе.

Ее первого любовника осудили на 3 года колонии за связь с малолетней. Уточняется, что отцу ее малыша 17 лет.

Как сообщили в региональном управлении по делам ЗАГС, школьница стала самой молодой матерью в Саратовской области.

Девочка учится не по возрасту: несмотря на теперешние 14 лет, она все еще в 6-м классе, на домашней форме обучения. Теперь юная мама растит сына.