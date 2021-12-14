Учащаяся 46-й школы Ленинского района Саратова получила травму во время перемены.

Как сообщили в минздраве региона, около часа дня 14 декабря ученица 9-го класса споткнулась на ступеньке и упала, сильно стукнувшись при падении.

Позднее администрация Ленинского района уточнила, что девятиклассница упала в санитарной комнате со ступени. Это видела ее одноклассница, которая находилась в этот момент с ней.

Девочку на «скорой» отвезли в больницу, где доктор поставил ей диагноз ушиб мягких тканей. После этого ребенка отпустили домой в удовлетворительном состоянии.