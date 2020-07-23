22 июля онлайн состоялось заседание Комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации «Росатом», которое было посвящено обсуждению проекта создания четырех экологических технопарков для переработки отходами I и II классов, в том числе один из них будет в Саратовской области.

Предприятием «Росатома», ФГУП «Федеральный экологический оператор», была подготовлена проектная документация в соответствии планами по реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов» в составе национального проекта «Экология».

Проектная документация прошла общественные обсуждения в новом формате опроса, что позволило собрать больше конструктивных предложений, чем при традиционных очных слушаниях. Все замечания будут учтены при доработке проекта и войдут в состав документации, подаваемой на главгосэкспертизу.

На заседании комиссии по экологии ученые и экологи смогли лично задать вопросы по проекту представителям компании, проектантам и представителям иностранных компаний, технологии которых применяются в проекте.

Поступившие замечания и вопросы в основном касались необходимости проведения строгого контроля и мониторинга всех выбросов, безопасности выбранных технических решений, способах общественного мониторинга будущих экотехнопарков.

Заведующий кафедрой технологии неорганических веществ и электрохимических процессов РХТУ им. Д.И. Менделеева Владимир Колесников рассказал:

— На сегодняшний день по всем линиям переработки мы смогли решить те задачи, которые ставили. К примеру, мы уменьшили количество получаемых жидких отходов, организовали замкнутую систему водозабора, а самое главное, нашли решение по переработке отходов I и II классов в ценные продукты: оксиды металлов — сульфат натрия, хлориды натрия, вода, медь, серебро, смесь металлов и другие. Это один из важнейших моментов — дать отходам вторую жизнь, — сообщил Владимир Колесников.

Отметим, что работа технопарков имеет важное значение для экологии – с началом их работы снизится объем полигонных захоронений и вырастет уровень использования вторичного сырья в производственном процессе.