С 24 по 25 сентября в Саратовской государственной юридической академии состоялась вторая Международная научно-практическая конференция «Проблемы и вызовы цифрового

общества: тенденции развития правового регулирования цифровых трансформаций», посвящённая 90-летию академии.

В работе конференции, которая прошла в очно-заочном формате с применением дистанционных технологий, приняли участие более 130 ученых из СГЮА, СГУ им. Н.Г.Чернышевского, Института государства и права РАН, Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Южно-Уральского государственного университета, Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского и многих других, а также представители научного сообщества из Беларуси, Казахстана, Чехии и Швеции.

Ученые обсудили наиболее важные и актуальные вопросы цифровизации XXI века,в частности: проблемы трансформации права в условиях развития цифровых технологий,регулирование технологий «блокчейн», методологии правового регулирования общественных отношений в сфере использования цифровых технологий и оборота данных, развитие цифровой экономики и единой цифровой среды доверия. Особое внимание было уделено перспективам развития использования цифровых технологий в различных сферах жизнедеятельности общества и государства.

По итогам научного мероприятия будет издана монография, в которой найдут отражение объединенные и систематизированные доклады, представленные на конференции.